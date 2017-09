Automobilisten vol in de remmen door nepflitskast

video Discreet windje van weerman blijft toch niet onopgemerkt

11:46 De Amerikaanse meteoroloog Chris Dunn heeft volgens tv-kijkers tijdens een weerpraatje voor de zender WPMI darmgassen laten ontsnappen. In een YouTube-fragment van de recente uitzending is te zien hoe Dunn, terwijl hij ontspannen praat over hoge- en lagedrukgebieden en temperatuurvoorspellingen, plotseling met zijn achterwerk naar achteren buigt. Exact op dat moment is een geluid te horen dat volgens velen op een scheet lijkt.