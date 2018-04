Baby geboren vier jaar nadat zijn ouders bij ongeval zijn omgekomen

Na de geboorte zijn er nog steeds juridische problemen. De kersverse grootouders moesten immers middels dna-testen hun familiale band met Tiantian bewijzen om voogd van het kind te kunnen blijven.



De grootouders zijn er nog niet uit hoe ze Tiantian op termijn zullen inlichten over zijn ongewone achtergrond. Shen Xinan, de grootvader van het jongetje, zegt tegen Beijing News dat ze wellicht zullen vertellen dat zijn ouders in het buitenland wonen tot Tiantian oud genoeg is om het te begrijpen. ,,We zullen hem de waarheid in de toekomst zeker vertellen, we kunnen niet anders", besloot Shen.