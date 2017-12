Bejaarde vrouw (70) test zelfgemaakt gif op medebewoners verzorgingshuis

De 70-jarige Betty Miller verscheen donderdag met handboeien om voor de rechter, waar ze werd aangeklaagd voor het bezit van biologische wapens. Uit onderzoek bleek inderdaad dat de vrouw de ricine zelf had vervaardigd uit wonderbomen die op het terrein stonden van het Wake Robin-verzorgingstehuis in Shelburne, Vermont.



De zaak werd aan het rollen gebracht toen Miller zich eerder deze week aanmeldde bij een lokaal medisch centrum. Daar vertelde ze aan de hulpverleners dat ze ricine had gemaakt en dat ze het stiekem aan anderen had toegediend. Het centrum bracht de politie op de hoogte. Die trof dinsdagnamiddag de ricine aan in haar appartement, samen met instructies voor de bereiding ervan.