Belgisch echtpaar veroordeeld voor uithongeren 3-jarig dochtertje

Een man en vrouw uit de Belgische plaats Engis zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 18 maanden omdat ze hun piepjonge dochtertje tussen 2013 en 2016 zo erg uithongerden dat het nog maar de helft woog van wat normaal is voor een kindje van haar leeftijd. Op het einde van het levensgevaarlijke dieet was het toen 3-jarige kleintje amper 8 kilo.

Volgens Belgische media waren het de school en de grootouders van het meisje die uiteindelijk alarm sloegen. Op advies van een arts werd het meisje direct in het ziekenhuis opgenomen waar ze in drie weken tijd 3 kilo aankwam en 4 centimeter groeide. Tijdens een eerdere zitting van de rechtbank, op 22 mei dit jaar, vertelde het Openbaar Ministerie in België dat de ouders het eetgedrag van hun dochtertje altijd scherp in de gaten hielden. Ze dachten namelijk, zo verkondigden ze via hun advocaat, dat het meisje bepaalde allergieën had en verschillende voedingsmiddelen niet kon verdragen. Dat werd echter nooit door een dokter bevestigd.

De eerste keer dat haar ondervoeding begon op te vallen, was toen het kindje uit Engis (provincie Luik) naar school begon te gaan. Daar zagen leerkrachten al snel dat er iets mankeerde aan de lichaamsbouw en het gedrag van het meisje. Als ze bijvoorbeeld eten aangeboden kreeg, stortte ze zich daarop als een uitgehongerd dier. De school vroeg de ouders regelmatig naar de gezondheid van hun dochter, maar die kwamen volgens justitie nooit met een antwoord.

Arts

Het was uiteindelijk de oma van het meisje die redding bracht. Zij ontdekte in 2016 dat het kind nooit melk kreeg, geen normaal eten en alleen droge beschuiten en water. En ook dat ze zonder dekens moest slapen in een onverwarmde kamer. In het ziekenhuis bleek later dat het ernstig vermagerde meisje nog nooit bij een kinderarts was geweest en niet was gevaccineerd.