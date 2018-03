Bizar toeval: Tweeling Harry en John overlijdt op dezelfde dag

'Tweeling die sterft op dezelfde dag is vrij zeldzaam'



Hoogleraar Dorret Boersma kijkt op van het verhaal van de Wadenoijse tweelingbroers John en Harry van Beusichem die op precies dezelfde dag op 70-jarige leeftijd zijn overleden: ,,Zelfs bij eeneiige tweelingen is de overeenkomst in hoe oud ze precies worden niet zo heel erg groot. Dus ik zou zeggen dat overlijden op dezelfde dag redelijk zeldzaam moet zijn.’’



Boomsma: ,,Hoe oud tweelingen worden, of beter gezegd of ze ongeveer even oud worden, hangt af van of ze een- of twee-eiig zijn. Bij eeneiige tweeling zoals deze broers is de kans iets groter, maar op dezelfde dag overlijden blijft een redelijk zeldzaam fenomeen.’’



Boomsma is als hoogleraar verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en geniet wereldfaam als deskundige op het gebied van tweelingen en gedragsgenetica. Ze won onder meer de prestigieuze Spinozapremie en de Merianprijs van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen en startte in 1987 met het Nederlandse Tweelingen Register. Daarin zijn 87.000 tweelingen in Nederland geregistreerd.



Ze kent het verhaal dat tweelingen soms denken, zoals ook de broers Van Beusichem aangaven, te weten wanneer de ander bijvoorbeeld ziek is: ,,Dat tweelingen dat vaak zo ervaren, lijkt een aantal verklaringen te hebben. Zoals bijvoorbeeld dat je heel selectief de keren herinnert dat je je afvroeg hoe het ging met je broer of zus en dat er toen iets speelde.’’ Op het moment dat dat samenvalt bijvoorbeeld met ziek zijn herinner je je dat beter dan de keren waarop dat niet op is gegaan.