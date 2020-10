Braziliaanse wesp eet pasgeboren vogeltje

Ze zagen de aanval op camerabeelden van een nestkast in de plaats Florestal. De fatale strijd tussen wesp en babyvogel duurde meer dan een half uur. Het vogeltje, een witsterdikbekje, was een paar dagen oud. De twee andere jongen in het nest waren al dood. Het is niet bekend waaraan zij zijn overleden. De geur van de overschotten heeft misschien de wesp aangetrokken. Die stortte zich op het derde vogeltje, toen de ouders even weg waren.

‘Totaal onverwacht’

De wesp is de Agelaia pallipes, die voorkomt van Costa Rica tot Argentinië en die bekendstaat om zijn agressieve gedrag. Onderzoekers wisten al dat de wesp onder meer krekels, motten, vliegen en rottend vlees van dode dieren eet, maar het was nog niet bekend dat hij ook vogels nuttigt.



,,Dit hadden we totaal niet verwacht”, reageert Sjoerd Frankhuizen, dierkundige bij de Universiteit van Wageningen. Hij en zijn team gingen er eerst vanuit dat een grotere vogel of mieren het beestje toe hadden getakeld. ,,We hadden geen idee dat een wesp de dader zou kunnen zijn.” Het team doet in Brazilië onderzoek naar het ouderlijk gedrag van witsterdikbekjes.