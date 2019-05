Broertjes (6 en 4) in pyjama op straat aan lot overgelaten: ‘We hoeven ze niet meer’

Verpleeg­ster die marathon uitliep in uniform krijgt tóch record toegekend

8 mei De verpleegster die in haar werkkleding de marathon van Londen liep een wereldrecord te verbreken, wordt door het Guinness Book of Records uiteindelijk tóch erkend in haar poging. Ze wilde de snelste zijn die de marathon in een verpleegstersuniform rende.