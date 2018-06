Buurt verbijsterd na 'opruimen' slaapplaats dakloze man

,,Wat wil je dat ik doe?’’ vraagt de in sportbroek gestoken man aan Kenzie Smith en John Harris, die hem meermalen vragen te stoppen met opruimen. ,,Het is smerig en het ruikt naar pis.’’ Volgens de verbouwereerde toeschouwers, die de onbezonnen actie van de jogger in het park filmen, gooit hij zelfs spullen in het water van het nabijgelegen Lake Merritt.



,,Ik was totaal verbijsterd’’, vertelt Harris tegen nieuwssite SFGate. ,,Dit waren de spullen van een dakloze man, iemand die altijd vriendelijk is, nooit voor onrust zorgt en je altijd toelacht.’’ Harris vindt het onbegrijpelijk dat iemand dit een ander aandoet. ,,Het gebrek aan medeleven is onbegrijpelijk’’, zegt hij in reactie op het filmpje dat hij maakte.