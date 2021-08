Canadese soldate gaf collega’s spacecake tijdens schietoefening: ‘schokkend en onaanvaardbaar’

De soldate, Sandra Cogswell, werkt al sinds 2011 voor het Canadese ministerie van Defensie en zou de spacecake tijdens een training in 2018 aan collega’s hebben gegeven, schrijft de Britse krant The Guardian. In een videoverklaring vertelt Cogswell dat ze op een militaire basis in Gagetown in de Canadese provincie New Brunswick cupcakes van chocolade voor haar collega’s bakte, maar ze ontkent dat daar marihuana in verwerkt zat.