Chihuahua meegenomen en gedood door roofvogel: ‘Mijn hondje schreeuwde en gilde’

Met een gewicht van amper 2,6 kilo was de kleine Chipie totaal weerloos toen de roofvogel - vermoedelijk een buizerd - hem in het vizier kreeg en meesleurde in de lucht. Neergestreken in een naastgelegen tuin liet de vogel het hondje los en pikte het kansloze beestje dood. In zijn doodsstrijd jankte de chihuahua het uit.



,,Chipie schreeuwde, gilde. We gingen naar het naburige pand om mijn hondje te redden, maar het diertje bezweek aan de talrijke verwondingen’’, vertelt Carole aan RTL. ,,Onze huisdieren zijn als onze kinderen, we houden van hen’’, vervolgt zij. ,,We verwachten absoluut niet dat ze op deze manier worden ontvoerd. Het is oneerlijk en volkomen verbijsterend.”



Aanvallen van buizerds zijn in deze tijd van het jaar niet ongewoon, omdat de roofvogels hun jongen moet voeden. Maar, zo stelt ornitholoog Antoine Derouaux, het kan ook een vogel die ontsnapt is uit gevangenschap zijn geweest. ,,Steeds meer mensen houden immers roofvogels’’, zegt de vogelkenner van Waalse natuurvereniging Natagora. ,,Het kan bijvoorbeeld ook een oehoe zijn.’’