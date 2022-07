Creatieve oplichters: Russische gokkers verliezen duizenden euro’s aan nep-crickettoernooi

Dat cricket voor buitenstaanders een onsamenhangend ‘spelletje’ lijkt, mag duidelijk zijn. Met dat in gedachten werd in de Indiase deelstaat Gujarat een cricketwedstrijd in elkaar gezet, compleet met een deelnemerslijst vol namen van bekende profspelers uit de hoogste Indiase cricketregionen. In werkelijkheid ging het om lokale arbeiders in officiële cluboutfits. De laaielichters huurden een boerderij en toverden een nabijgelegen terrein om tot verlicht speelveld. Het toernooi werd aangekondigd via Telegram. Om de gokkers warm te krijgen voor het evenement kregen zij zelfs een spoedcursus, zodat ze hun centjes met enige kennis konden inzetten, meldt The Times of India . ,,De opzet was overtuigend genoeg om voor een echt toernooi door te gaan’’, klinkt het.

Juichend publiek

Om het nog overtuigender te maken, verzorgde een imitator het commentaar met de stem van Harsha Bhogle, een bekende cricketverslaggever. Op de achtergrond gaf een bandje de illusie van juichend publiek. Een via de Telegram-app geïnstrueerde scheidsrechter en de verklede boeren speelden - voor vijf euro per keer - de wedstrijden zo dat gokkers naast de winst grepen.



Vijf camera’s registreerden de wedstrijden die via een livestream op YouTube in Russische gokhuizen werden vertoond. De stunt was zo goed opgezet dat de oplichters al ruim 350.000 euro hadden opgestreken voor de Indiase politie een einde aan het ‘spelletje’ maakte. Het was de Russen compleet ontgaan dat de Indiase cricketcompetitie al drie weken eerder was afgelopen.



De politie heeft vier mensen opgepakt die betrokken waren bij de oplichtingszaak. Gokken op cricket is verboden in India en het viertal wordt daarom aangeklaagd voor illegaal gokken en criminele samenzwering, aldus de autoriteiten. Wat hen voor straf boven het hoofd hangt, is nog onduidelijk. Evenmin duidelijk is of de opgelichte Russen hun verloren geld ooit nog terugzien.