De Aristokatten in het echt: zwerfkat Duchess wereldberoemd dankzij kittens

Arts verwijdert piepklein babyhage­dis­je uit oor Thaise vrouw

27 juni In het Rajavithi ziekenhuis in de Thaise hoofdstad Bangkok is bij een jonge vrouw die al dagen klaagde over extreme oorpijn een mini-hagedis uit haar oor verwijderd. Het babyreptiel, om precies te zijn een gekko of tjitjak, had zich diep in haar gehoorgang genesteld.