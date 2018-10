De gadget voor komende winter: de neuswarmer

Wie voor het eerst iemand ziet met een varkentje, stinkdier, panda, kip, kikker of havik op zijn neus kan niet anders dan hard in de lach schieten. Toch is de bedenkster van de winteraccessoire bloedserieus. Tanty Marty, zoals ze zichzelf noemt, uit South Carolina breidt al sinds 1970 mutsjes voor je neus. ,,Het werkt echt! Zo hou je je koude neus warm. Ideaal wanneer je buiten speelt of tijdens sportevenementen. Of gewoon voor de lol.” Ook komt het gebreide kapje volgens Marty van pas als je wil gaan slapen in een koude ruimte.



Volgens de maakster zijn de neuswarmers al een hit in Amerika. ‘De twee lussen aan de neuswarmer haak je achter je oren, daardoor is het eenvoudig en comfortabel om te dragen’, zo luidt de gebruiksaanwijzing.



De eerste reacties zijn lovend. ,,Toen ik dit voor het eerst zag, kon ik mijn ogen niet geloven. Ik draag hem met trots” en ,,Ik ben nog nooit zo blij geweest dat zoiets bestond.”



De neuswarmer is voor zover bekend nog niet in Nederland gesignaleerd. Wie een exemplaar op de kop wil tikken kan ze bestellen via de Amerikaanse marktplaats voor handgemaakte producten Etsy vanaf 8 euro (exclusief verzendkosten). ,,Bestel diverse varianten voor de hele familie. Zij zullen u er dankbaar voor zijn”, besluit tante Marty.