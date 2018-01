Dode baby gevonden in toilet van vliegtuig in Indonesië

Bailey (23) veilt haar maagdelijkheid: Nu is het tijd te verkopen

2 januari ,,Mijn naam is Bailey Gibson en ik ben maagd’’, begint een 23-jarige Amerikaanse op 1 januari haar blog. Dat ze niet doelt op haar sterrenbeeld wordt snel duidelijk. Ook het feit dat ze haar digitale dagboek bijhoudt op de site van de Moonlite Bunny Ranch, een van de weinige legale bordelen in de VS, spreekt boekdelen. Bailey gooit haar ongerepte staat in de verkoop en het loopt na één dag al storm.