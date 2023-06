‘Dode’ vrouw komt weer tot leven in doodskist op begrafenis

Hij en de familieleden brachten haar vrijdag met spoed terug naar het Martín Icaza Ziekenhuis in Babahoyo, hetzelfde ziekenhuis waar ze werd doodverklaard. Ze lag maandag nog steeds in ernstige toestand op de intensive care. Ze is geïntubeerd en de artsen geven de familieleden niet veel hoop over haar prognose, zegt Balberán.



Het Ecuadoraanse Ministerie van Gezondheid stelt een onderzoek in naar de artsen die betrokken waren bij haar zaak. Er is een technische commissie gevormd om te onderzoeken hoe het ziekenhuis overlijdensaktes afgeeft, zegt het ministerie in een verklaring. Er zijn geen details vrijgegeven over de arts die de vrouw voortijdig dood had verklaard. Media in Ecuador speculeren dat de vrouw catalepsie had. Daarbij treedt spierverstijving op in het lichaam en lichaamsfuncties - waaronder ademhaling - en het bewustzijn bevinden zich op een verlaagd niveau. In ernstige gevallen kunnen de verschijnselen zo sterk zijn dat de patiënt overleden lijkt te zijn.



,,Beetje bij beetje begrijp ik wat er is gebeurd”, zegt de zoon tegen AFP. ,,Nu bid ik alleen maar dat de gezondheid van mijn moeder verbetert. Ik wil haar levend en aan mijn zijde.”