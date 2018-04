Duitse man verstopte lijk tien jaar lang in vriezer

De 56-jarige handelaar in tweedehands spullen heeft de gepensioneerde man rond de jaarwisseling van 2006/ 2007 in Berlijn gedood en in de vriezer verstopt. Hij verklaarde voor de rechtbank dat hij de man dood in zijn woning had gevonden en daarna in de vriezer had gedaan. Met het pensioen van het slachtoffer à 2000 euro per maand bekostigde hij zijn gokverslaving, aldus Duitse media woensdag.



De zaak kwam aan het licht nadat een buurman de verdwenen man als vermist opgaf. Na die melding bracht de politie een bezoekje aan het huis. De dader bleef tot het laatste moment ontkennen. ,,Ik heb Heinz niet gedood en ook niemand anders", zo zei hij vanmiddag in de rechtbank.



Na zijn veroordeling is de man vastgezet. Vanwege de ernst van de zaak is de verwachting dat hij zeker niet eerder dan na 15 jaar vrij zal komen.