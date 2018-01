Een miljoen aan kleding, maar verwend is Saffron niet: Ik betaal alles terug

Wie haar kapitale verzameling aan uiterlijkheden ziet, zou zweren dat Saffron de dochter van een wereldster is, maar de waarheid is een andere. De jonge vrouw is de dochter van homostel Barrie en Tony Drewitt-Barlow die, dankzij hun bedrijf dat medisch onderzoek doet, goed in de slappe was zitten. Heel goed zelfs. En dat mag de buitenwereld weten. ‘Geld moet rollen’, is thuis het motto.



,,Ik weet dat ik een onvoorstelbare geluksvogel ben’’, zegt Saffron. Haar beide vaders houden van de fraaiere dingen in het leven. ,,Iets dat ik van hen geërfd heb.’’ Pa en pappie, zoals ze haar ouders noemt, zijn behoorlijk gul voor Saffron en haar broers. ,,Ze zijn ook niet bang om hun ruime levensstijl te tonen. Ze hebben hun succes zelf verdiend en dat mag gezien worden.’’

Een foto die is geplaatst door null (@donbarrie) op 5 Jan 2018 om 6:00 PST

Enorm trots

Beide vaders brengen evenwel geen verwende nesten groot. ,,We zijn enorm trots op onze kinderen’’, zegt Barrie. Achterover leunen en wachten op de erfenis, die zo’n 45 miljoen groot is, staat echter niet in de planning. ,,We hebben ze al duidelijk gemaakt dat we de nodige miljoenen weg zullen geven aan goede doelen.’’



,,Het wordt in hun ogen tijd dat ik zelf aan de slag ga. Ze willen dat ik even succesvol word als zij’’, vertelt de tiener. Barrie en Tony steken daarom ruim een miljoen in het nieuw te starten cosmeticamerk van Saffron. ,,Dat miljoen wil ik ooit helemaal teruggeven. Ik wil niet eindigen als een iemand die eeuwig op de rijkdom van haar ouders teert’’, zegt dochterlief.

Een foto die is geplaatst door null (@donbarrie) op 5 Jan 2018 om 5:59 PST

Te veel testosteron

Om de carrière van Saffron en haar tweelingbroer Aspen, die in Engeland als eerste kinderen met twee vaders werden geregistreerd, op weg te helpen, kregen beiden een nieuwe Range Rover. Een prijzig geintje voor wie beseft dat pa en pappie nog drie zoons hebben. ,,Er is nu wat te veel testosteron in huis’’, zeggen de vaders, die via draagmoederschap stilletjes hopen op een tweede dochter.



Het eerste duwtje hebben Barrie en Tony met liefde gegeven. ,,Ik wil niet dat mijn kinderen de eindjes aan elkaar moeten knopen’’, zegt de eerste. ,,Saffron staat met onze hulp op de eerste trede van de ladder en dat vind ik niet meer dan normaal.’’ Hoewel Saffron zelf een dure smaak heeft, zijn de prijzen die haar Barking Mad Cosmetics hanteert schappelijk. Voor een eurootje of dertig koop je al een huid- of nachtcrème.



Aan vader Barrie is die zuinigheid overigens niet besteed. Het liefst loopt hij in hun 5,5 miljoen euro kostende en tien slaapkamers tellende huis in Florida rond. Gehuld in een flamboyant bloemetjespak van Gucci. Een stel glimmende schoenen van Prada aan de voeten. ,,Laat het geld rollen is zijn devies’’, zegt de cosmeticakoningin in spe. ,,Naar mijn stijladvies luisteren, doet hij toch niet.’’