Foutje, bedankt! Verkeerd kraslot blijkt gouden greep

De 57-jarige man, die na zijn miljoenenwinst liever anoniem wil blijven, stopte onlangs bij een tankstation in een buitenwijk van de stad Detroit. Om de banden van zijn auto op te kunnen pompen had de man wat kleingeld nodig en dus stapte hij naar binnen om te wisselen.



Daar besloot hij gelijk een kraslot van tien dollar te kopen. Per abuis scheurde de winkelbediende een lot van twintig dollar voor hem af. ,,Hij vroeg nog of ik het wilde omruilen, maar iets zei me dat ik het moest houden’’, vertelt de nieuwbakken miljonair opgetogen.



Die gedachte bleek uitermate verstandig, want die leverde hem een prijs van 2 miljoen dollar op, zo'n 1,7 miljoen euro. ,,Ben ik even blij dat ik dat deed.’’ De keuze tussen een gespreide uitkering over een aantal jaar of een contante uitbetaling van 1,3 miljoen dollar was geen moeilijke. Het werd het laatste.