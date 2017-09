Frauderende fotograaf fotoshopte knappe surfer op oorlogsfoto's

De foto's die Martins nam in 's werelds meest wrede oorlogszones zorgde ervoor dat zijn reputatie snel groeide: hij gaf online interviews, werd gepubliceerd in grote media als The Wall Street Journal, Vice en de BBC en had 120.000 volgers op Instagram.



De knappe Braziliaan met zijn blonde krullen pakte het publiek in met zijn onwaarschijnlijke verhaal: dat van een surfer die na zeven jaar aan bed te zijn gekluisterd leukemie overleefde en een nieuwe betekenis aan zijn leven gaf door conflicten over de hele wereld in beeld vast te leggen. Martins probeerde mensen er zelfs van te overtuigen dat Netflix interesse had in een serie over zijn leven.