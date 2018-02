Gevangenen liggen dubbel om Thaise Mr. Bean

Een optreden van de 43-jarige acteur is viraal gegaan. Preechajan krijgt de gevangenen op de banken met zijn clowneske optreden in de gevangenis van Nakhon Nayok, twee uur rijden van Bangkok. Alleen zingt Preechajan geen country maar doet hij een bijzondere imitatie van de Engelse stuntelaar ‘Mr Bean’.

De acteur deed al langer een imitatie van zijn Britse held maar veel aandacht was daar niet voor. Tot hij optrad in de talentenjacht ‘Thailand got talent’. Het publiek lag in een deuk en de boekingen stroomden binnen. Bijzonder was dat Preechajan – van huis uit ingenieur – een serie optredens deed in Thaise gevangenissen. Dat deed hij gratis samen met wat andere artiesten.