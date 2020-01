Gewichtheffer van 444 kilo zoekt droomvrouw: ‘Graag fors gebouwd anders verpletter ik haar’

Arbab Khizer Hayat, een 27-jarige en 444 kilo zware gewichtheffer uit de Pakistaanse stad Mardan, is naarstig op zoek naar een vrouw in zijn leven. De kolossale krachtpatser stelt wel een paar eisen aan zijn toekomstige echtgenote. Ze moet minimaal 100 kilo wegen en een lengte hebben van 1,90 meter. ,,De bijna driehonderd vriendinnen die ik de afgelopen jaren had, waren allemaal te licht gebouwd en klein van stuk waardoor ze het risico liepen door mij te worden verpletterd.”

Hayat - zelf 1,98 meter - is in zijn vaderland en ook daarbuiten een beroemdheid die vanwege zijn gigantische omvang de ‘hulk van Pakistan’ wordt genoemd. De vriendelijke gewichtheffer geniet van zijn populariteit, maar zijn familie begint zich zo langzamerhand toch wat zorgen over hem te maken, zo meldt de Britse tabloid Daily Mail op basis van een interview dat hij gaf aan Pakistaanse media. De man zou depressief beginnen te worden omdat een geschikte levenspartner zich nog steeds niet heeft aangediend. Hij ambieert een vrouw uit Pakistan of desnoods een potentiële bruid die over de grens woont en bij hem wil intrekken.

Volgens de gewichtheffer, die erg blij is met zijn imposante uiterlijk, mankeert hij niets. ,,Ik ben superfit en heb geen gezondheidsproblemen. Alles functioneert.” Of dat de waarheid is, is onduidelijk. Zeker is wel dat de man een vrij opvallend dieet heeft. Zo eet hij als ontbijt maar liefst 36 eieren en in totaal 10.000 calorieën per dag. Een gemiddelde man heeft genoeg aan een vijfde daarvan. Verder verorbert vrijgezel Hayat dagelijks drie kilo vlees, de hele dag door schalen met rijst en brood en dat alles spoelt hij met het grootste gemak weg met minimaal vijf liter volle melk.

