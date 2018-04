Hond redt baby die in riool vol rode mieren achtergelaten werd

Charmaine Keevy (63) was een week geleden met haar hond Geordie aan het wandelen in Port Elizabeth, toen het dier plots luid begon te blaffen naar een rioolpijp. De vrouw ging op handen en knieën zitten en meende eerst een kat te horen, diep in de buis. Maar al snel besefte ze dat het babygehuil was.



Keevy rende naar de weg en hield daar een wagen aan. Samen met de bestuurder – Cornie Viljoen (60) – gebruikte ze een stalen staaf die in zijn auto lag om het riooldeksel open te wrikken. Daarop liet Viljoen zich naar beneden zakken en ging hij op de tast op zoek naar het kind. Dat bleek in een kolonie agressieve rode mieren te liggen. De man werd daarbij zelf ook verscheidene keren gebeten.



Uiteindelijk kon hij het meisje oppakken. ,,Dat deed ik heel voorzichtig, want ik wist niet of ze gewond was”, vertelt hij tegen de lokale krant Herald Live. ,,Ze was zo klein. En het was zo koud daar beneden.”



De toegesnelde hulpdiensten ontfermden zich over het meisje en brachten haar naar het Dora Nginza-ziekenhuis. Haar navelstreng was nog niet verwijderd en ze bleek moeite te hebben met ademen. Ze was ook onderkoeld. De verpleegsters op de afdeling waar ze aansterkt, noemden haar Grace April. ,,Ze is er nog niet helemaal bovenop, maar ze ademt wel al zelfstandig”, aldus Viljoen. ,,De verpleegsters zeggen dat ze het zal halen.”