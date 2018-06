Javier is erbij op het WK... In karton, want hij mocht niet van zijn vrouw

De Mexicaanse vriendengroep uit de streek van Durango had enkele jaren geleden besloten om in 2018 met een bus een roadtrip te maken naar het WK voetbal in Rusland. Daarvoor kochten ze een oude bus. Die versierden ze volledig in Mexicaanse stijl en ze boekten voor zichzelf en de bus een boottocht naar Spanje, om van daaruit met de bus verder te reizen.



Enkele dagen voor hun vertrek in april, kwam een van hen met droevig nieuws. ,,Ik mag niet mee van mijn vrouw'', aldus pechvogel Javier. De Facebookvideo waarin hij het nieuws aan zijn vrienden vertelde, ging in Mexico viraal.



