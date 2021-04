Lijk op bijrijdersstoel: Spaanse automobilist aangehouden

In het noordoosten van Spanje is donderdag een man aangehouden die in een auto rondreed met op de bijrijdersstoel een lijk dat in verregaande staat van ontbinding verkeerde. De Spanjaard, die lange tijd in Zwitserland heeft gewoond, werd door de politie staande gehouden omdat hij op de snelweg tegen het verkeer in reed.

De 66-jarige man reed in eerste instantie richting het noorden, maar keerde de auto plots om op de snelweg toen hij net over de grens met Frankrijk een politiecontrole naderde. Stoptekens van de achtervolgende politie negeerde hij. Na meer dan 30 kilometer ging de man in de buurt van de Spaanse stad Girona de snelweg af. De auto kwam kort daarop door een ongeluk tot stilstand.

Omdat het leek alsof de chauffeur niet wilde uitstappen, namen agenten zijn sleutels in en vroegen hem naar de feiten. Volgens bronnen in de zaak gaf de man verschillende tegenstrijdige versies, schrijft El País. Eén daarvan was dat hij vlak voor de grens was omgekeerd, omdat hij niet beschikte over de PCR-test die hij nodig had om Frankrijk in te gaan. Even later trok een van de agenten de deken van de passagiersstoel. Ze troffen een lijk aan, in een vergevorderde staat van ontbinding. Met een veiligheidsgordel om.

Autopsie

Het lichaam, een 88-jarige man met Zwitserse nationaliteit, is voor autopsie overgebracht naar het Girona Institute of Legal Medicine. Alles wijst erop dat het gaat om de partner van de chauffeur, die zeker drie weken geleden is overleden. In afwachting van het forensisch rapport geloven onderzoekers in eerste instantie niet dat het om een ​​misdrijf gaat. De chauffeur is gearresteerd wegens roekeloos rijden.

De chauffeur heeft zowel de Spaanse als Zwitserse nationaliteit. De politie vermoedt volgens Spaanse media dat hij zijn overleden man naar Zwitserland wilden overbrengen. Agenten vermoeden op basis van bewijs dat in het voertuig is aangetroffen, dat de man en het lijk al enkele dagen in verschillende steden in Spanje, zoals Madrid en Vilafranca del Penedès, hebben rondgereden. Morgen wordt de chauffeur voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

