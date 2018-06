Man biedt trouwring na zes dagen huwelijk te koop aan op internet

Een bedrogen echtgenoot heeft na zes dagen huwelijk zijn ring en die van zijn vrouw op internet te koop aangeboden. De vrouw biechtte een paar dagen nadat ze haar jawoord gegeven had op dat ze op haar vrijgezellenavond een affaire was begonnen met een goede vriend van haar echtgenoot.

De verongelijkte Andy Mitchell uit Fife in Schotland postte een foto van de ringen die hij en zijn vrouw Meaghan elkaar in Mexico om de vinger hadden geschoven aan op een gesloten Facebookpagina waar mensen uit Fife dingen te koop aanbieden.

'Geen geheimen voor elkaar'

,,We hadden geen geheimen voor elkaar en vertrouwden elkaar helemaal”, zegt Mitchell. Aan dat vertrouwen kwam abrupt een einde toen Meaghan haar echtgenoot opbelde met de mededeling dat hij hun huis moest verlaten omdat ze tijdens haar vrijgezellenavond acht weken eerder een affaire begonnen was met zijn vriend. De vriend in kwestie lichtte Mitchell ook in met de mededeling dat hij ,,het ging proberen met Meaghan.”

,,Ik ken hem al tien jaar, we gingen regelmatig een biertje drinken in de pub. Hij zei dat hij mijn vrouw wilde hebben”, zegt Mitchell. ,,Ik heb hem succes gewenst”, zegt hij sarcastisch. ,,Hij zal het nodig hebben.”

Volledig scherm Andy Mitchell en Meaghan toen alles nog koek en ei was. © rv

De 41-jarige Mitchell, die een zoontje van tien uit een eerdere relatie heeft, blijft verbitterd achter. ,,Meaghan heeft me gebruikt. Ik betaalde altijd alles, ze werkt niet eens. De laatste keer dat ik haar sprak, zei ze dat hij zoveel beter was in bed dan ik.”

De 21-jarige Meaghan heeft inmiddels ook in de Britse media toegegeven dat ze een affaire begonnen is met een andere man, maar benadrukt dat ze niet met elkaar naar bed zijn geweest tot ná het huwelijk. ,,We hebben geen seks gehad op mijn vrijgezellenfeest – alleen na de trouwerij. We weten wat we gedaan hebben en nemen alle verantwoordelijkheid op ons."

Onkosten

Andy vraagt slechts 400 Britse pond (zo'n 455 euro) voor de ringen. Het luxe trouwfeest in Mexico heeft hem omgerekend zo'n 34.000 euro gekost. Daarbovenop komen nog eens de kosten voor de operatie die Mitchell onderging om zijn vasectomie ongedaan te laten maken, omdat zijn jonge bruid graag kinderen wilde. Die operatie kostte hem 2.275 euro.