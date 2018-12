Mannen filmen hoe ze met uitsterven bedreigde aap levend oppeuzelen

Rovende Rus op Spitsber­gen vergeet even dat hij op een eiland zit

24 december Heel doordacht was de overval op een bank op Spitsbergen niet. De 29-jarige Russische bankrover was even vergeten dat hij op een eiland in de Noordelijke IJszee zat. 600 kilometer van de Noordpool. Ontsnappen na zijn daad, die de geschiedenis ingaat als eerste lokale bankoverval ooit, was er dan ook niet bij.