'Melania ontsnapt': zinkgat in gazon Witte Huis zorgt voor grappenregen

CNN-correspondent Jim Acosta haalt herinneringen op aan Trumps verkiezingsbelofte ‘to drain the swamp’, doelend op het figuurlijk leegpompen van het politieke moeras in de Amerikaanse hoofdstad. Ook wordt de link gelegd met Trump en een andere betekenis van het woord sinkhole, namelijk die van ‘bodemloze put’ of een ‘afvoerputje’.



Hoewel het gat geen directe bedreiging voor het Witte Huis vormde, hebben hoveniers de omgeving rond het gat afgezet met waarschuwingslint en oranje verkeerspylonnen. Om te voorkomen dat iemand alsnog een onfortuinlijke duikeling zou maken, legden medewerkers van de hoofdstedelijke plantsoenendienst een houten vlonder over het zinkgat.



Volgens deskundigen, die de kuil inmiddels hebben gedicht, is het niet bijzonder dat wegsijpelend regenwater voor verzakkingen zorgt, zeker na de regenval van deze week. Precies een jaar geleden dook bij Trumps landgoed in Florida, Mar-a-Lago, ook een sinkhole op. Het gat van een meter bij een meter werd toen veroorzaakt door een verkeerd aangelegde afvoerpijp.