Naakthond Scooter verkozen tot lelijkste hond ter wereld

Sinaasap­pels op de weg op zes plekken in Limburg: ‘Alle schijn van gecoördi­neer­de actie’

Op meerdere plaatsen in Zuid-Limburg zijn in en rond de nacht van donderdag op vrijdag midden op straat duizenden sinaasappels aangetroffen. De politie weet niet hoe de vruchten daar terecht zijn gekomen of wie de eigenaar is: dat is nog altijd een mysterie.