Nieuwe internetchallenge: mensen gieten kokend water over elkaar voor ‘Hot Water Challenge’

Onlangs nog lag een tiener uit de Amerikaanse staat Indiana een week in het ziekenhuis nadat een vriend kokend water over hem had gegoten in zijn slaap. Kort daarvoor hadden de twee YouTube-filmpjes bekeken van de Hot Water Challenge. De 15-jarige Kyland Clark hield er tweedegraadsbrandwonden aan over op zijn gezicht, rug en borst. ,,Mijn huid viel gewoon van mijn borst”, vertelt Clark aan FOX59. ,,En toen ik in de spiegel keek, zag ik hoe mijn huid van mijn gezicht viel.”