Oeps, niet vallen!

Dakloze vindt 300.000 euro op luchthaven

10:18 Een dakloze Fransman had afgelopen vrijdag de dag van zijn leven. Hij vond 300.000 euro op de luchthaven van Parijs. Terwijl de man enkele vuilnisbakken aan het doorzoeken was en even achteruit leunde tegen een deur, ging die plots open. In de ruimte lag heel wat contant geld opgeslagen. De vijftiger twijfelde geen moment en ging ervandoor met de buit.