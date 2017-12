Ondergesneeuwd Christusbeeld zorgt voor verwarring in Brugge

Britse broodfabriek maakt per abuis reclame voor bontfetishgroep

9:50 De Britse brood- en koekenfabrikant Warburtons is in grote verlegenheid gebracht, omdat het bedrijf in een reclamecampagne op sociale media per ongeluk verwees naar een groep mensen die opgewonden raken als ze zich als harig dier verkleden.