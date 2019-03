Onflatterende foto bezorgt vrouw meer dates dan ooit

Belgisch plaatsje na zes jaar verlost van wortel­schie­ten­de auto

6 maart Een Opel die zes jaar lang in een straat in het Belgische Mortsel geparkeerd stond, is eindelijk weg. Omdat alle autopapieren in orde zijn, was het moeilijk voor de politie om op te treden. Na enkele tevergeefse pogingen om de eigenaar te contacteren, besliste de politie uiteindelijk toch om het voertuig weg te takelen.