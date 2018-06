Opmerkelijke manicure-uitvinding: harsnagels in vorm van kammetjes

VIDEO Buurt verbijs­terd na 'opruimen' slaap­plaats dakloze man

12 juni ,,Wat een rotstreek!’’ Omstanders zijn niet te spreken over de schoonmaakactie van een jogger in Oakland, Californië. ,,Ik raap alleen maar wat troep op’’, zegt de sportieveling, terwijl hij ogenschijnlijke rommel in een afvalbak gooit. Dat hij in zijn opruimwoede de slaapplaats van een dakloze verwoest, lijkt hem te ontgaan.