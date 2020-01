Pijnlijk! Sportvisser schakelt per ongeluk survival-atleet uit met vishaak

Bij De Bok pakte hij de vierde baan van de hindernis. „Die was vrij. In de apenhang haakte er plotseling iets scherps in mijn been. Ik probeerde het er uit te krijgen, maar het lukte niet. Het bleek een blinker met weerhaken van een sportvisser te zijn. Die had waarschijnlijk afgelopen week de hengel uitgegooid, waarbij de vishaak in de hindernis verstrikt raakte. Dat had ‘ie niet aan de organisatie gemeld.”



De blinker bleek diep in het been van Brons te zitten. „Door de weerhaken kreeg ik 'm er zelf niet uit. Ook een arts in het publiek lukte het niet, omdat hij niet het goede ‘gereedschap’ bij zich had. De EHBO kon er ook niets mee. Ik moest naar de nood-arts van de survival in Beltrum. Die heeft het been verdoofd en de haak er uit gekregen. Daarna moest ik naar het ziekenhuis in Winterswijk voor een tetanusprik. Ik had een centimeter diepe snee in mijn been.”