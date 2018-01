Piloot en copiloot verlaten cockpit tijdens vlucht vanwege ruzie

Op dat moment zat er niemand achter de knoppen in de Boeing 777 met 324 passagiers en 14 crewleden aan boord. Uiteraard vloog het vliegtuig op automatische piloot, maar het gaat om een grove overtreding van de veiligheidsregels voor de luchtvaart. Er moet altijd tenminste één piloot in de cockpit aanwezig zijn die het vliegtuig kan besturen.

De piloot zou de vrouwelijke copiloot tijdens een meningsverschil een klap hebben gegeven, waarop zij in tranen de cockpit verliet, en in het gangpad getroost werd door crewleden. De piloot maande via de intercom het vliegtuigpersoneel aan haar terug te sturen naar de cockpit. Toen dat niet lukte, verliet hij zelf de cockpit kortstondig om haar te overtuigen terug te keren. Even later verliet de copiloot de cockpit nogmaals, maar ging ze al snel uit eigen beweging terug, aldus de BBC.

Het incident zou redelijk snel na het opstijgen hebben plaatsgevonden. Uiteindelijk landde de vlucht zo’n negen uur later veilig in Londen. De Indian Directorate of General Civil Aviation (DGCA) heeft een onderzoek ingesteld naar het incident. Ook luchtvaartmaatschappij Jet Airways is een intern onderzoek gestart en heeft de beide werknemers van het rooster gehaald.