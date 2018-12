Rovende Rus op Spitsbergen vergeet even dat hij op een eiland zit

De enige manier om van Spitsbergen af te komen, is per vliegtuig. Op de dag van de overval stonden er twee vluchten gepland, maar de Rus miste de eerste. Voor hij kon inchecken op het tweede toestel werd hij al in de kraag gevat. Volgens de lokale krant Ice People had hij geen schijn van kans.



,,Het moet een volslagen idioot geweest zijn’’, zegt een lezer bij het bericht op Facebook. ,,Gezien het misverstand dat je alleen kunt ontsnappen van het eiland moet dat bijna wel. Of hij moet krankzinnig zijn geweest, of misschien wel een combinatie van beide.’’



Al met al had de politie de overvaller binnen twintig minuten te pakken. De enige andere optie die hij volgens de krant gehad zou hebben, was per sneeuwscooter vluchten naar een afgelegen hut en het daar zien uit te zingen. In plaats daarvan zit hij nu in een cel in het Noorse Tromso.