Schilderij van Mondriaan hangt al decennia ondersteboven in Duits museum

Het schilderij New York City 1, gemaakt in 1941 en bestaande uit horizontale en verticale rode, gele en blauwe plakstrips, maakt sinds 1980 deel uit van de inventaris van de NRW State Gallery in Düsseldorf. In tegenstelling tot een bijna identieke ‘foto’ in olieverf die tegelijkertijd werd gemaakt en die in het toonaangevende centrum voor moderne kunst Centre Pompidou in Parijs hangt, is de plakstripfoto kort na Mondriaans dood in 1944 180 graden gedraaid, aldus conservator Susanne Meyer-Büser.