Senior met extreme verzamelwoede 15 uur lang begraven onder ingestorte berg eigen zooi

Een seniore vrouw met extreme verzamelwoede uit een buitenwijk van de Australische stad Sydney is gisteren letterlijk bedolven onder haar eigen troep. Volgens lokale media stortte een gigantische berg opgestapelde persoonlijke bezittingen plotseling in. De zooi die bovenop de zogenoemde hoarder belandde bleek zo zwaar dat het slachtoffer zich met geen mogelijk kon bevrijden. De fragiele bejaarde zou minstens 15 uur, kermend van de pijn, klem hebben gelegen onder de zelf veroorzaakte vuilnisbelt.

De Australische editie van DailyMail en andere media down under zoals 9News spreken van een zeer lastige en urenlange reddingactie die nodig was om de vrouw onder haar eigen verzameling vandaan te krijgen. Nadat een buurtbewoner de politie had gemeld dat de vrouw al een tijdje niet was gezien, ontdekte de brandweer na het openbreken van de voordeur dat ze in huis begraven lag onder een gigantische hoeveelheid afval. Omdat ze zacht om hulp riep en pijn leek te hebben, besloten de hulpdiensten razendsnel tot actie over te gaan.

Volgens de brandweer waren onderdelen van de verzameling te zwaar om met de hand weg te dragen. Om die reden werd hydraulische apparatuur ingezet om de onstabiele berg stukje bij beetje kleiner en lichter te maken. Uiteindelijk kon de vrouw voorzichtig onder propvolle tassen, dozen en ander spul vandaag worden getrokken. ,,We zagen eerst haar hoofd en romp. Vervolgens hebben we, uit vrees voor botbreuken of andere verwondingen, met ambulancepersoneel haar op een veiligere plek buiten het huis kunnen krijgen’’, aldus een zegsman van de brandweer.

Godswonder

De vrouw, van wie de identiteit wegens privacyregels niet bekend is gemaakt, is na haar redding overgebracht naar een ziekenhuis. Het slachtoffer – eind 70 of begin 80 – maakt het naar omstandigheden goed. Ze was al geruime tijd ziek en daardoor te verzwakt om zichzelf te kunnen bevrijden. Toen de berg rommel op haar viel werd zeer waarschijnlijk een van haar benen verpletterd. Daardoor, zo melden de media, kon ze zich niet meer bewegen. Of ze door haar verzameling een been brak, is onbekend. Buurtbewoners noemen het een godswonder dat de vrouw nog leeft. Als ze langer onder haar imposante collectie snuisterijen had gelegen, was ze vrijwel zeker overleden.

Foto’s die van haar verzameling zijn gemaakt spreken boekdelen. Op een van de door de politie vrijgegeven beelden is te zien hoe de inhoud van een volgestouwde garage als een tsunami de tuin in rolde. Of de vrouw behandeld werd voor haar verzameldrift is onduidelijk. Evenmin of ze na medische zorg weer terug kan naar huis. De kans op het laatste lijkt klein, uit vrees voor herhaling van het opmerkelijke incident.