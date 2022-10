Spaanse goochelaar sterft tijdens show: ‘Publiek dacht eerst dat het een grap was’

Amerikaan­se handelaar leurt met bleekwater als ‘wondermid­del’ tegen coronavari­an­ten

Amerikaanse handelaren spelen in op de angst voor nieuwe coronavarianten door industrieel bleekwater aan te prijzen als een ‘wondermiddel’. Dat schrijft The Guardian. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) waarschuwt dat het goedje potentieel gevaarlijk is en levensbedreigend kan zijn.

