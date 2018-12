Stel dat als baby naast elkaar in ziekenhuis lag, krijgt dertig jaar later zelf samen een baby

Het duurde tot 2013 voor Jemma en Daniel elkaar terugzagen en hun vriendschap nieuw leven inbliezen. Ze waren toen 24. Jemma kwam een Facebookpagina tegen van een kapperszaak die eigendom was van de zus van Daniel. ,,Ik begon haar te volgen op Facebook en besloot niet lang daarna om ook Daniel via Facebook op te sporen. We hebben vervolgens een tijdje zitten chatten met elkaar via Messenger,” vertelt Jemma.



Ze maakte niet veel later een afspraak in de kapperszaak van Daniels zus. De zaak bevond zich in het ouderlijke huis waar ook Daniel nog woonde. Toen haar lokken een kleurtje kregen, kwam haar jeugdvriend de zaak binnen om goedendag te zeggen. Ze spraken meteen af om daarna samen uit te gaan.



Tijdens het uitje sloeg de vonk over. Op Moederdag in 2014 werden ze officieel een paar. Twee jaar later verloofden ze zich. In april 2017 stapten ze in het huwelijksbootje. En dan hebben Jemma en Daniel nog meer nieuws te melden: in maart volgend jaar verwachten de tortelduifjes hun eerste kindje.



,,Iedereen vindt ons verhaal te gek”, besluit Jemma. ,,Maar ik ben ervan overtuigd dat we gewoon bij elkaar horen. Dit moest zo zijn.”