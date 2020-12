Terdoodveroordeelde ‘Twitterkiller’: Ik wil in de gevangenis met normaal meisje trouwen

Brits koppel wint ruim 2 miljoen euro, drie dagen later wordt hun zoon kankervrij verklaard

4 januari Een Brits koppel had de eerste week van het jaar dubbel geluk. Het echtpaar won eerst twee miljoen pond (2,3 miljoen euro) in de Lotto en drie dagen later werd hun 15-jarige zoon kankervrij verklaard. ,,Het is alsof al onze dromen in die korte tijdsspanne werkelijkheid geworden zijn. Wat een fantastische manier om 2020 te beginnen”, verklaarde veiligheidsagent John McDonald tijdens een persconferentie.