De vrouw had uiteraard ook al een medische voorgeschiedenis. Toen Tiffany in de twintig was, werd bij haar de ziekte van Bechterew vastgesteld, een chronische ontsteking van de gewrichten in de wervelkolom. Om die ziekte te behandelen, begon ze Humera te gebruiken. Dat is een ontstekingsremmer die het imuunsysteem verzwakt. Daardoor kon haar verkoudheid binnen korte tijd plotseling veel erger worden.



In het ziekenhuis probeert Tiffany nu te leren hoe ze de dagelijkse taken kan uitvoeren zonder de hulp van haar handen. Ondertussen proberen familie en vrienden ervoor te zorgen dat thuis alles op orde is om haar zo comfortabel mogelijk op te vangen. Ze zetten ook een GoFundMe-pagina op om geld in te zamelen. De prothesen voor armen en benen die Tiffany nodig heeft, kosten ongeveer 300.000 dollar (243.000 euro), een bedrag dat haar verzekeraar niet vergoedt. Tot nu toe is al meer dan 100.000 dollar (81.000 euro) ingezameld.



Ondanks haar penibele situatie kijkt Tiffany hoopvol naar de toekomst. ,,In het najaar wil ik trouwen", zegt ze. Dan hoopt ze met haar verloofde naar het altaar te kunnen wandelen. Samen hebben ze zes kinderen: drie van haar, twee van hem en een kind dat ze samen adopteerden. ,,Ik moet wel positief blijven", zegt Tiffany. ,,Met armen en benen of zonder", voegt haar verloofde Moe toe. ,,Ik ben hier voor haar. Ik hou van haar. Ze was bang hoe dat na de amputatie zou zijn, maar er is niets veranderd."