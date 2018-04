Topscoorder amateurclub (20) mist wedstrijd door ingeslikt bierdopje

,,We deden een drankspelletje bij iemand thuis, en ik moest een glas leegdrinken waar nog een dopje onderin zat. Ik dronk dat glas leeg en toen ging dat dopje mee'', vertelt de 20- jarige middenvelder. ,,Ik ben direct naar de spoedeisende hulp gegaan om foto's te maken, maar er was geen arts aanwezig die mij kon helpen. Dus ik moest de volgende dag maar terugkomen.''



Dirk Beldman, trainer van het eerste, leest zondagochtend het berichtje. ,,Een van de jongens had 's nachts een bericht gestuurd dat 'ie met Ruben naar het ziekenhuis moest. Allemaal leuk en aardig dacht ik, maar het is 1 april dus daar trap ik niet in. Maar toen hij een röntgenfoto stuurde was wel duidelijk dat het echt geen grap was.''



Hoewel de trainer er wel om kan lachen, baalt hij ook van de actie. ,,We doen nog aardig mee om het kampioenschap, en Ruben is een vaste speler en een van de topscoorders. We hebben de wedstrijd zondag met 3-1 verloren, dat is wel zonde.''