Verpleegster die marathon uitliep in uniform krijgt tóch record toegekend

Papegaai die drugsdea­lers waarschuwt opgepakt door politie

25 april Bij een drugsinval in Brazilië is iets heel bijzonders in beslag genomen. Een papegaai die de drugsdealers waarschuwde voor agenten. Het dier was volgens de politie getraind om op de uitkijk te staan en riep ‘Mama, de politie’, bij het zien van agenten.