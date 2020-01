Vrouw uit Parijs verhuurt huis op AirBnb, huurders nemen dagenlang pornofilm op

De 35-jarige vrouw kreeg van de conciërge in haar gebouw te horen dat verschillende buren hadden geklaagd over ‘aanzienlijke geluidshinder van seksuele aard’, vertelde ze aan de krant Le Figaro. De eigenares had haar appartement in het Parijse 16e arrondissement in oktober 2017 vijf dagen verhuurd.



Het resulteerde in een vijftig minuten durende seksfilm die gedeeld werd op een pornosite genaamd Jacquie et Michel. Meer dan twee jaar later is die al bijna drie miljoen keer bekeken. De vrouw herkende op de beelden tot haar ontsteltenis het interieur van haar huis en het terras.