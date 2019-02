Vrouw uit vliegtuig gezet omdat ze weigert naast 3-jarig kind te zitten

‘Laat dit maar viraal gaan’

Zodra Gonzalez merkt dat ze gefilmd wordt, zijn de poppen aan het dansen. ,,Oh ja, film me maar. Laat dit maar viraal gaan, trutten!”, roept ze. De fluim die ze vervolgens lanceert, laat aan duidelijkheid niets te wensen over.



Daarna doet Gonzalez haar beklag bij een stewardess. ,,Wat heb ik in godsnaam verkeerd gedaan? Is het omdat ik oudjes oud genoemd heb?” In het rapport staat echter duidelijk vermeld dat de commotie ontstond omdat ze niet naast een kind wilde zitten.