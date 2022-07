Wonderkind Laurent (12) haalt master in de kwantumfysica: ‘Ik vond het niet eens zo moeilijk’

Andere twaalfjarigen hebben er net een jaar brugklas op zitten, of moeten er nog aan beginnen. Laurent is anders. Hij was amper tien toen hij aan het hoger onderwijs begon. Hij rondde in goed twee jaar tijd zijn universitaire opleiding af. ‘Gewone studenten’ doen daar vijf jaar over. ,,Ik heb m’n maximum nog niet bereikt, mijn grenzen liggen hoger’’, zegt de jeugdige doctorandus in spe.



Laurent vertelt z’n verhaal vanuit Italië. Direct na het behalen van zijn bul ging hij op reis. Dik verdiend. ,,Ik heb mijn master uiteindelijk in één jaar gedaan in plaats van in twee”, zegt hij. In het eerste semester had ik al mijn examens al afgelegd, dus hoefden enkel mijn scriptie en mijn stage nog.” Dat laatste deed hij in Duitsland bij het Max Planck Instituut voor Kwantumoptica en de Ludwig-Maximilians-Universität.