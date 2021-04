Ziet u nu ook ineens dat uw partner te veel verdient?

video Dood ‘varken’ uit helikopter gegooid in zwembad schatrijke zakenman: ‘Walgelijke grap’

15 januari De schatrijke Argentijnse zakenman Federico Alvarez Castillo (59) is internationaal onder vuur komen te liggen omdat hij bij wijze van geintje een dood ‘varken’ uit een helikopter in zijn privézwembad zou hebben laten gooien. Het schokkende incident, waarbij het dier met een gigantische plons in het water belandt, werd gefilmd. De beelden hebben wereldwijd tot grote verontwaardiging geleid. Castillo ontkent elke betrokkenheid.