De geprikte mens heeft verschillende verschijningsvormen

Zo zag ik een kwieke vrouw met een brede glimlach snel uit die sporthal naar een geparkeerde auto toelopen waar tot dat moment een man achter het stuur had gezeten die op zijn schoot een puzzel maakte in een in vieren gevouwen krant. Zodra hij zijn vrouw in het vizier kreeg stak hij zijn duim op, en zij ook. Heel lang. Terwijl ze naar hem toeliep bewoog hij hem een paar keer omhoog, die duim. U moet maar eens proberen met alleen uw duim groot enthousiasme te uiten. Dat is best moeilijk, maar de man slaagde erin. De vrouw trouwens ook, maar dat kwam ook door die grijns, alsof ze heerlijke drugs ingespoten had gekregen, in plaats van een vaccin tegen een virus. Het was hartverwarmend om te zien, los van of je nou voor of tegen vaccinatie bent. Deze vrouw had haar prik, en daar had ze naar gesnakt. Wellicht kon ze nu eindelijk weer een kleinkind vasthouden. Of naar haar beleggingsclub voor spoedberaad over de koersval van de bitcoin.