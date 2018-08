600 tractoren tuffen door Boekel tijdens bijzonder hete Open Tractorrit

BOEKEL - Extra waarschuwingen dit jaar, voor de deelnemers aan de Tour Open Tractorrit in Boekel. Voor de hitte, welteverstaan. Tractorbestuurders moesten vooral achter elkaar blijven rijden en kruisingen vrij laten. Ook werden de bermen in en rond Boekel zaterdagavond besproeid, reden er een paar tractors met gierkarren vol water mee en was roken op de trekker verboden.

Maar sommige dingen waren net als alle jaren. Zoals Café Tielemans, dat het kloppend hart was van de hele operatie. Thea Tielemans, 60 jaar, jonge ogen, vlotte babbel, wil maar even gezegd hebben dat het plan voor de tractortocht bij haar aan de toog ontstaan is. ,,We wilden iets met tractors doen tijdens de kermis. Toen hebben we die tocht bedacht en dat rond verteld. Het waren er 65 het eerste jaar. Nu zijn het er al een paar jaar zeshonderd, maar ik schenk nog steeds iedereen koffie van te voren, en ik maak alle bordjes die de deelnemers op de tractor hebben hangen zelf, met mijn lamineerapparaat.''

Af toe komt ze achter de bar vandaan om bij haar zus, die aan de tafel voor de muntenverkoop zit, door het raam naar buiten te kijken. ,,Veel zie ik er nu niet van. Maar elk jaar klim ik bij de finish op het podium en dan klap ik voor elke tractor. Dus uiteindelijk zie ik ze allemaal.''

Lamborghini's en Ferrari's

En het zijn er nogal wat. Veel Fendt's en Internationals, Nuffields en Fords, maar ook Lamborghini's en Ferrari's. Sommige tractoren blinken je tegemoet, anderen zien eruit of ze zo uit de schuur getrokken zijn. Een stoffige schuur. De meerderheid is man, maar er zitten ook zeker vrouwen achter het stuur. De meesten komen uit Boekel en omgeving, maar er zijn ook die van verder komen.

,,Ik weet van iemand die uit Someren komt, die komt ook op de tractor hierheen gereden. Die gaat al vroeg op pad'' zegt Pauline Klaassen, die sinds een paar jaar in de organisatie zit. Zelf heeft ze ook een aantal jaar meegereden. ,,Is mooi hoor, je komt door die mooie dorpen in de omgeving, je ziet veel bekenden langs de route.''

Het waait wel over

Ook het echtpaar Meulemans zwaait regelmatig. Ze hebben de tuinstoelen naar de oprit gesleept en zitten aan de koffie, in de schaduw. ,,De wind staat gelukkig wel goed'' schreeuwen ze over het ge-po-po-po van de tractoren heen. Want zoals de zwarte rookwolken uit de knalpijpen al doen vermoeden, ruiken die zeshonderd tractoren samen niet al te fris. Het deert niet, waait wel weer over, en het is mooi om te zien.